Украинцев без ведома переводят на тариф газа подороже – как только прошлый поставщик отказывается выполнять свои обязательства.

Так, несмотря на годовые тарифы на газ, придется в октябре платить за "куб" больше 16 гривен вместо фиксированных у большинства газсбытов 8 гривен.

С октября некоторым украинцам придется заплатить по 16,58 грн/куб. м, говорится на сайте "Нафтогаза".

По закону, предупреждать потребителя о переводе на поставщика "последней надежды" должен тот поставщик, который прекратил поставлять газ. Но газсбыты зачастую этого не делают и даже не публикуют информацию на своих сайтах.

Чтобы не перейти на высокие тарифы, нужно постоянно следить за ситуацией у своего поставщика.

Поставщиком "последней надежды" в Украине является "Нафтогаз". И если в годовом тарифе у этой компании цена топлива установлена на уровне 7,96 грн, то для "брошенных" своими поставщиками клиентов она куда выше.

С октября они заплатят по 16,58 грн/куб. м. Это на 38% больше, чем в сентябре (12 грн/куб. м), ведь цена газа в тарифе привязана к биржевой стоимости топлива.

Напомним, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном.

Как Politeka писала, украинцев готовят к сильному подорожанию продуктов.

Также Politeka рассказывала, кому отключат газ уже с 1 октября.