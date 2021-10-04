В Киеве в 13:00 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в автомобиле по адресу проспект Победы, 146/2.

Известно, что во дворе дома внезапно загорелся автомобиль Peugeot. Как рассказали свидетели ЧП, они услышали характерный звук хлопка-взрыва и предположили, что он возник в моторном отсеке.

Детали сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В результате ЧП, пламя также перекинулось на еще один автомобиль, который стоял рядом во дворе. Уточняется, что бойцы ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось ликвидировать пламя в кратчайшие сроки.

По словам свидетелей, после ремонта машины водитель пытался сдать назад и произошел взрыв в моторном отсеке.

Он успел выскочить из авто и благодаря этому остался жив.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.

Стоит отметить, что чаще взрываются на автомобилях карбюраторы. Происходит из-за того, что стартер накачивает в выпускную систему бензин, а искры нет. Через время искра может воспламенить пары топлива, из-за чего глушитель разрывает.

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