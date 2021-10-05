Погода в Украине во вторник, 5 октября, продолжит радовать украинцев теплом и солнцем, а температура в отдельных регионах поднимется до летних показателей.

Как сообщает Politeka.net, уже не первый день в Украине стойко держится приятная комфортная температура. Отсутствие осадков дало возможность украинцам насладиться теплом перед наступлением холодов. Вторник не будет исключением.

В Укргидрометцентре обещают теплую погоду практически во всех регионах Украины. На крайнем Западе и в южных регионах температура поднимется до летних показателей.

На Востоке во вторник будет теплая погода с температурой около 13-15 градусов. Такой же температурный режим ожидается в некоторых центральных регионах и на Севере.

Тем временем на Юге потеплеет до 17-19 градусов. Немного прохладнее, но так же комфортно будет в западных областях. По региону ожидается температура в районе 15-18 градусов. При этом в Закарпатской области будет по-летнему тепло – около 19-21 граудса.

Отметим, что уже в скором времени в Украину нагрянут холода, заморозки и первый снег. При этом, по прогнозам народных синоптиков, в Украине еще будет настоящее "бабье лето" с по-настоящему теплыми днями.

Добавим, что последний месяц осени в Украине будет достаточно холодным. Об этом предупредили синоптики.

Напомним, что в Украину вернется теплая погода, озвучен свежий прогноз.

Как сообщала Politeka, заморозки и сильный ветер ворвутся в страну: когда ждать.

Также Politeka писала, что украинцы придут в восторг от солнца и тепла, холода наконец-то отступят.