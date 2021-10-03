У неділю, 3 жовтня, українців порадує хороша сонячна погода
Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі озвучили свіжий прогноз на вихідні. Неділя порадує українців теплою сонячною погодою. Температура практично у всіх регіонах підніметься вгору, а в окремих областях потеплішає до літніх 19 градусів.
Найтепліше буде в західних областях. Там очікується близько 15-18 градусів. У Закарпатській області стовпчики термометра показуватимуть 17-19 градусів.
У південних областях теж буде тепло. Температура там коливатиметься від 14 до 18 градусів. В Одеській області буде трохи холодніше, ніж у Херсонській та Миколаївській.
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У Центрі температура залишатиметься в межах 14-17 градусів. При цьому сонце компенсує прохолоду. А ось у східних областях в неділю буде прохолодніше всього - близько 13-16 градусів.
Відзначимо, що в неділю в Україні не буде нічних заморозків, які обрушилися на східні регіони днем раніше. При цьому вже через пару днів по всій території України очікується зниження температури.
Додамо, що в жовтні синоптики прогнозують перші заморозки і навіть сніг. Мокрий сніг може прийти в Україну в середині місяця. При цьому "бабине літо" теж очікує українців, які втомилися від похолодання.
Нагадаємо, що в Україну раптово повернеться літо, температура порадує українців.
Як повідомляла Politeka, погодні гойдалки доб'ють українців, від 20 до -2 градусів.
Також Politeka писала, що потепління і заморозки розділять Україну: де сильно похолодає.