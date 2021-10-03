В воскресенье, 3 октября, украинцев порадует хорошая солнечная погода

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре озвучили свежий прогноз на выходные. Воскресенье порадует украинцев теплой солнечной погодой. Температура практически во всех регионах поднимется вверх, а в отдельных областях потеплеет до летних 19 градусов.

Теплее всего будет в западных областях. Там ожидается около 15-18 градусов. В Закарпатской области столбики термометра будут показывать 17-19 градусов.

В южных областях тоже будет тепло. Температура там будет колебаться от 14 до 18 градусов. В Одесской области будет немного холоднее, чем в Херсонской и Николаевской.

В Центре температура будет оставаться в пределах 14-17 градусов. При этом солнце компенсирует прохладу. А вот в восточных областях в воскресенье будет прохладнее всего – около 13-16 градусов.

Отметим, что в воскресенье в Украине не будет ночных заморозков, которые обрушились на восточные регионы днем ранее. При этом уже через пару дней по всей территории Украины ожидается снижение температуры.

Добавим, что в октябре синоптики прогнозируют первые заморозки и даже снег. Мокрый снег может прийти в Украину в середине месяца. При этом "бабье лето" тоже ожидает украинцев, которые устали от похолодания.

Напомним, что в Украину внезапно вернется лето, температура порадует украинцев.

Как сообщала Politeka, погодные качели добьют украинцев, от 20 до -2 градусов.

Также Politeka писала, что потепление и заморозки разделят Украину: где сильно похолодает.