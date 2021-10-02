В Україні днями очікуються заморозки до -2 градусів

Прогноз погоди опублікував Укргідрометеоцентр.

Так, 2 жовтня синоптики прогнозують майже у всіх областях України суху погоду. Дощі очікуються лише у Волинській та Рівненській областях.

Нічні заморозки до -2 градусів очікуються в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У неділю 3 жовтня найбільш холодними областями будуть Сумська, Донецька, Луганська та Харківська, там повітря прогріється до +11..+ 14 градусів. На заході синоптики обіцяють вдень до + 20 градусів.

Вночі в Луганській області синоптики прогнозують похолодання до нуля.

Раніше повідомлялося, що помітне похолодання почнеться вже з листопада, і до кінця варто чекати морозів з показниками до -10 градусів.

Новий рік українці також зустрічатимуть під мінусові температури, однак наявність снігу в цей день поки під питанням.

В цілому ж кліматолог зазначила, що ця зима в Україні буде морозною, але не такою екстремальною як минула.

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