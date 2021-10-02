У суботу, 2 жовтня, погода в Україні буде дуже непередбачуваною

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі обіцяють сонячну погоду в усіх регіонах крім Волинської та Рівненської областей. Там у суботу пройдуть дощі. В середньому, температура по Україні коливатиметься в районі 13-17 градусів. При цьому вночі в одних регіонах несподівано вдарять заморозки.

Найтепліше цими вихідними буде в західних областях. Там температура підніметься до 14-17 градусів. Вночі очікується 5-7 градусів. Так само тепло в суботу буде в південних областях. Температурний режим там буде такий же, як у західних регіонах.

У Центрі буде сонячно і сухо. Вдень буде комфортна температура в районі 13-16 градусів, а вночі різко похолодає до 1-3 градусів.

Заморозки в суботу атакують східні регіони. Вдень там буде досить тепло - близько 13-15 градусів, а ось вночі в крайніх східних областях температура опуститься нижче нуля.

Варто відзначити, що вже в неділю погода покращиться майже у всіх українських областях, а сонячна і суха погода дасть можливість провести вікенд на природі.

Раніше синоптики говорили, що вже в середині жовтня в Україні може випасти перший сніг. Правда, вже до кінця місяця в країну увірветься "бабине літо".

Нагадаємо, що жовтень ошелешить першими заморозками: яких неприємних сюрпризів чекати від погоди.

Як повідомляла Politeka, у середині жовтня в Україну повернеться літо: коли чекати потепління.

Також Politeka писала, що антициклон з Арктики принесе в Україну заморозки.