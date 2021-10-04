Ушел из жизни известный советский и российский кинооператор и актер Юрий Райский, который работал над созданием многих известных фильмов и сериалов.

О тяжелой потере в мире кино написал на своей странице в Фейсбук коллега Райского, оператор Владимир Денисов.

Известно, что 66-летний Райский был серьезно болен. И хотя точная причина его смерти пока не раскрывается, можно предположить, что преждевременная кончина оператора стала следствием его болезни.

Юрий Райский закончил кинооператорский факультет ВГИК. Он пошел по стопам своего отца, который также работал оператором. После университета Юрий устроился работать на «Мосфильм».

Свой первый самостоятельный полнометражный фильм Райский снял в 1987 году. Это была драма «Брод», в которой сыграли Альбина Матвеева, Виктор Гайнов, Николай Кузьмин и другие.

После этого Райский выступил в качестве оператора многих известных картин. Среди них были фильмы: «Анкор, еще анкор!», «Зал ожидания», «Сфинкс», «Присутствие», «Бой с тенью», «Орда». Также Райский работал над такими сериалами, как: «Бригада», «Убойная сила», «Отцы и дети».

Помимо операторской работы, Райский снялся в качестве актера в фильмах «Дела сердечные» и «Подольские курсанты».

Напомним, трагически закончилась жизнь известного актера-красавца.

Как сообщала Politeka, не стало звезды популярных сериалов, коллеги сообщили о горе.

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