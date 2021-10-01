На 54 году жизни скончался известный российский актер, звезда сериала "Глухарь", Александр Дубовицкий

Как пишет Кино-театр.ру, звезда многих российских сериалов Александр Дубовицкий скончался на 54 году жизни. Как сообщается, Дубовицкий, который сыграл нотариуса в популярном российском сериале "Глухарь" и имел эпизодическую роль в третьем сезоне "Зверобой", умер еще 7 сентября.

Что интересно, тело Дубовицкого нашли аж через 22 дня после смерти в морге. Странно, что никто из родных не заметил исчезновения актера. Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны.

Заметим, что это уже не первая смерть актера, который снимался в "Глухаре". О так называемом "проклятии" сериала заговорили еще несколько лет назад, ведь Дубовицкий стал 12 покойным актром, которые засветились в "Глухаре".

В 2011 году убили актера сериала Вячеслава Титова, затем от алкогольного отравления скончался Анатолий Отраднов. В 2012 от взрыва светошумовой гранаты погиб Сергей Шарошкин, а через несколько месяцев загадочно скончался Сергей Таланов. В 2015 от тяжелой болезни скончался Вадим Проданов, а в 2017 опухоль мозга унесла жизнь Сергея Бездушного. В 2018 в СИЗО еще одна звезда "Глухаря" Максим Фатеев совершил самоубийство. От онкологии умерли Дарья Егорычева и Александр Кузнецов. Еще одной жертвой "проклятия" стала Ольга Вяликова, а Александр Числов в последние дни своей жизни сошел с ума и перестал есть.

Таким образом Александр Дубовицкий стал еще одной жертвой "проклятия "Глухаря". О похоронах актера пока ничего не известно.

Ранее Politeka писала, что жизнь водителя оборвалась под колесами собственного грузовика: трагические детали.

Напомним, что найдено тело знаменитого актера, на его фильмах выросли поколения: "Вы научили нас плакать в кино, и смеяться тоже"

A еще Politeka сообщала, что отошел в мир иной актер, которого многие помнят с детства: "Так грустно...".