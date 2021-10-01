Не стало актора Томмі Кірка, який був одним тих голлівудських дітей 50-60-х рр, на фільмах з яким виросли покоління

Про смерть 79-річного актора повідомив його друг, пише видання Deadline. Його тіло виявили у власному будинку. Томмі жив потайним життям в Лас-Вегасі, після того як зрозумів, що є гомосексуалістом, і для нього закрилися двері в світ Дісней, у фільмах якого він знімався. Сім'ї у Кірка не було, він жив сам.

RIP TOMMY KIRK 😢 pic.twitter.com/ZShvIqghY3 — Max von Side-Eye (@SvenTystnad) September 29, 2021

Пізніше на сторінці Дісней в Twitter опублікували прощання з актором: "Ми засмучені кончиною Томмі Кірка, улюбленої і культової зірки таких улюбленців сім'ї Діснея 1950-х і 1960-х років, як Старий брехун, Кошлатий пес, Швейцарська сім'я Робінзонів і Пригоди Мерліна Джонса".

We are saddened by the passing of Tommy Kirk, the beloved and iconic star of such Disney family favorites from the 1950s and 1960s as Old Yeller, The Shaggy Dog, Swiss Family Robinson, and The Misadventures of Merlin Jones. pic.twitter.com/Puk03zO6xq — Disney (@Disney) September 29, 2021

Tommy Kirk, The Fresh-Scrubbed Face Of Disney As A Child Actor, Dies At 79 https://t.co/RJvmH9EFHA — michaelcollins (@michaelcollins) October 1, 2021

Відзначимо, вперше Кірк з'явився в дитячих фільмах в 1955-му році. На його рахунку близько шести десятків проектів.

Користувачі висловлюють свої співчуття і прощаються з кумиром дитинства:

"Старий брехун - один з моїх улюблених. Приємні спогади про перегляд цього фільму в будинку моїх бабусю й дідусів. RIP"

"Спочивай з миром, Томмі! Ти був моєю першою любов'ю в 5 років. Яка дитина не знає Старого Брехуна? Ви навчили нас плакати в кіно. І сміятися теж"

"О, ні. У нього так багато класичних діснеївських фільмів - цікава історія, сподіваюся, у нього було хороше життя"

"Перший фільм, який я побачив, був Старий брехун"

"Я виріс на його фільмах і поняття не мав, що він гей"

‘Old Yeller’, ‘Swiss Family Robinson’ and ‘Shaggy Dog’ actor Tommy Kirk dies at 79https://t.co/nnBpTAlbSE — CBS4 Indy (@CBS4Indy) October 1, 2021

Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі" П'ятниця", помер у віці 55 років.



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