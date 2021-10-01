Не стало актора Томмі Кірка, який був одним тих голлівудських дітей 50-60-х рр, на фільмах з яким виросли покоління
Про смерть 79-річного актора повідомив його друг, пише видання Deadline. Його тіло виявили у власному будинку. Томмі жив потайним життям в Лас-Вегасі, після того як зрозумів, що є гомосексуалістом, і для нього закрилися двері в світ Дісней, у фільмах якого він знімався. Сім'ї у Кірка не було, він жив сам.
Пізніше на сторінці Дісней в Twitter опублікували прощання з актором: "Ми засмучені кончиною Томмі Кірка, улюбленої і культової зірки таких улюбленців сім'ї Діснея 1950-х і 1960-х років, як Старий брехун, Кошлатий пес, Швейцарська сім'я Робінзонів і Пригоди Мерліна Джонса".
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Відзначимо, вперше Кірк з'явився в дитячих фільмах в 1955-му році. На його рахунку близько шести десятків проектів.
Користувачі висловлюють свої співчуття і прощаються з кумиром дитинства:
"Старий брехун - один з моїх улюблених. Приємні спогади про перегляд цього фільму в будинку моїх бабусю й дідусів. RIP"
"Спочивай з миром, Томмі! Ти був моєю першою любов'ю в 5 років. Яка дитина не знає Старого Брехуна? Ви навчили нас плакати в кіно. І сміятися теж"
"О, ні. У нього так багато класичних діснеївських фільмів - цікава історія, сподіваюся, у нього було хороше життя"
"Перший фільм, який я побачив, був Старий брехун"
"Я виріс на його фільмах і поняття не мав, що він гей"
Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі" П'ятниця", помер у віці 55 років.
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