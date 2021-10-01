Не стало актера Томми Кирка, который был одним тех голливудских детей 50-60-х гг, на фильмах с которым выросли поколения
О смерти 79-летнего актера сообщил его друг, пишет издание Deadline. Его тело обнаружили в собственном доме. Томми жил скрытной жизнью в Лас-Вегасе, после того как понял, что гомосексуален, и для него закрылись двери в мир Дисней, в фильмах которого он снимался. Семьи у Кирка не было, он жил один.
Позднее на страничке Дисней в Twitter опубликовали прощание с актером: "Мы опечалены кончиной Томми Кирка, любимой и культовой звезды таких любимцев семьи Диснея 1950-х и 1960-х годов, как Старый брехун, Лохматый пес, Швейцарская семья Робинзонов и Злоключения Мерлина Джонса".
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Отметим, впервые Кирк появился в детских фильмах в 1955-м году. На его счету около шести десятков проектов.
Пользователи выражают свои соболезнования и прощаются с кумиром детства:
"Старый брехун - один из моих любимых. Приятные воспоминания о просмотре этого фильма в доме моих бабушек и дедушек. RIP"
"Покойся с миром, Томми! Ты был моей первой любовью в 5 лет. Какой ребенок не знает Старого Брехуна? Вы научили нас плакать в кино. И смеяться тоже"
"О, нет. У него так много классических диснеевских фильмов - интересная история, надеюсь, у него была хорошая жизнь"
"Первый фильм, который я увидел, был Старый брехун"
"Я вырос на его фильмах и понятие не имел, что он гей"
Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.
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