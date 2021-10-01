Не стало актера Томми Кирка, который был одним тех голливудских детей 50-60-х гг, на фильмах с которым выросли поколения

О смерти 79-летнего актера сообщил его друг, пишет издание Deadline. Его тело обнаружили в собственном доме. Томми жил скрытной жизнью в Лас-Вегасе, после того как понял, что гомосексуален, и для него закрылись двери в мир Дисней, в фильмах которого он снимался. Семьи у Кирка не было, он жил один.

RIP TOMMY KIRK 😢 pic.twitter.com/ZShvIqghY3 — Max von Side-Eye (@SvenTystnad) September 29, 2021

Позднее на страничке Дисней в Twitter опубликовали прощание с актером: "Мы опечалены кончиной Томми Кирка, любимой и культовой звезды таких любимцев семьи Диснея 1950-х и 1960-х годов, как Старый брехун, Лохматый пес, Швейцарская семья Робинзонов и Злоключения Мерлина Джонса".

We are saddened by the passing of Tommy Kirk, the beloved and iconic star of such Disney family favorites from the 1950s and 1960s as Old Yeller, The Shaggy Dog, Swiss Family Robinson, and The Misadventures of Merlin Jones. pic.twitter.com/Puk03zO6xq — Disney (@Disney) September 29, 2021

Tommy Kirk, The Fresh-Scrubbed Face Of Disney As A Child Actor, Dies At 79 https://t.co/RJvmH9EFHA — michaelcollins (@michaelcollins) October 1, 2021

Отметим, впервые Кирк появился в детских фильмах в 1955-м году. На его счету около шести десятков проектов.

Пользователи выражают свои соболезнования и прощаются с кумиром детства:

"Старый брехун - один из моих любимых. Приятные воспоминания о просмотре этого фильма в доме моих бабушек и дедушек. RIP"

"Покойся с миром, Томми! Ты был моей первой любовью в 5 лет. Какой ребенок не знает Старого Брехуна? Вы научили нас плакать в кино. И смеяться тоже"

"О, нет. У него так много классических диснеевских фильмов - интересная история, надеюсь, у него была хорошая жизнь"

"Первый фильм, который я увидел, был Старый брехун"

"Я вырос на его фильмах и понятие не имел, что он гей"

‘Old Yeller’, ‘Swiss Family Robinson’ and ‘Shaggy Dog’ actor Tommy Kirk dies at 79https://t.co/nnBpTAlbSE — CBS4 Indy (@CBS4Indy) October 1, 2021

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



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