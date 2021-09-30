Томмі Кірк - найбільш відомий за роллю дитини Тревіса Коутса в класичному диснеївському фільмі 1957 року
Кірк помер на 80-му році життя в своєму будинку в Лас-Вегасі, його тіло виявив сусід. Відзначається, що смерть артиста настала з природних причин.
Сумну звістку передає портал TMZ.
Кірк прославився, зігравши у вестерні студії Disney "Старий брехун" (1957). Він зіграв головну роль-хлопчика, господаря героїчної собаки. Він зіграв ще в ряді фільмів Disney, проте в 1964 році його звільнив сам засновник студії Уолт Дісней.
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ЗМІ повідомляли, що Томмі Кірка, якому тоді був 21 рік, звільнили за гомосексуальність.
Незважаючи на конфлікт зі студією, в 2006 році Кірк отримав нагороду "Легенда Disney". Вона присуджується щорічно людям, які зробили екстраординарний і істотний внесок в історію The Walt Disney Company.
В мережі Twitter багато користувачів висловлювали співчуття родині і близьким актора: "Моя любов в дитинстві. Спасибі за спогади", "Так сумно. Я дивилася всі його фільми, коли росла", "Я зустрів Томмі Кірка більше 30 років тому. Він був такий добрий і відповів на всі мої фанатські питання", "Це змушує мене плакати".
Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі "П'ятниця", помер у віці 55 років.
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