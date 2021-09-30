Томми Кирк - наиболее известный по роли ребенка Трэвиса Коутса в классическом диснеевском фильме 1957 года

Кирк умер на 80-м году жизни в своем доме в Лас-Вегасе, его тело обнаружил сосед. Отмечается, что смерть артиста наступила по естественным причинам.

Печальную весть передает портал TMZ.

Кирк прославился, сыграв в вестерне студии Disney "Старый брехун" (1957). Он сыграл главную роль — мальчика, хозяина героической собаки. Он сыграл еще в ряде фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней.

СМИ сообщали, что Томми Кирка, которому тогда был 21 год, уволили за гомосексуальность.

Несмотря на конфликт со студией, в 2006 году Кирк получил награду "Легенда Disney". Она присуждается ежегодно людям, которые сделали экстраординарный и существенный вклад в историю The Walt Disney Company.

В сети Twitter многие пользователи высказывали соболезнования семье и близким актера: "Моя любовь в детстве. Спасибо за воспоминания", "Так грустно. Я смотрела все его фильмы, когда росла", "Я встретил Томми Кирка более 30 лет назад. Он был так добр и ответил на все мои фанатские вопросы", "Это заставляет меня плакать".

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



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