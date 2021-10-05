В этом октябре украинцев ждет длинный четырехдневный уикенд с дополнительными официальными выходными.
В октябре 2021 года в Украине будет 11 выходных. Главное событие будущего месяца - День защитника Украины.
Politeka.net расскажет сколько выходных ждет украинцев в октябре и какие дни нужно будет отработать.
День защитников и защитниц Украины выпадает на середину недели, потому власти предусмотрели один выходной, который придется отработать в субботу.
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Праздник ежегодно отмечают 14 октября, в этом году он выпадает на четверг. Соответственно, пятница 15 октября - выходной день, отрабатывать его нужно будет 23 числа. Таким образом получается, что 14, 15, 16 и 17 октября - выходные дни для украинцев.
Кроме этого, рабочий день 13 октября будет сокращен на один час и продлится до 17-00.
Также на протяжении месяца украинцы могут отмечать множество разнообразных символических и тематических праздников. К примеру, День учителя, День галстука, День яйца, День астрономии, День ООН, День украинского казачества, Хэллоуин и много других.
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