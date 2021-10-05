Там уже не одна авария случалась...

Сейчас на месте аварии работают правоохранители, в результате движение по трассе – заблокировано.

Во вторник, 5 октября, на украинской трассе столкнулось пять автомобилей. Это произошло вблизи села Старый Ярычев Львовского района.

Как сообщает патрульная полиция Львовщины, сейчас на месте аварии работают правоохранители.

На трассе Киев-Чоп ДТП произошло об 9:00 утра. Там столкнулись пять транспортных засобов: автомобили Volkswagen Passat, Skoda Octavia, грузовик DAF, микроавтобусы Renault Master и Peugeot Boxer.

В результате аварии погиб 26-летний водитель автомобиля Volkswagen, он был родом из Волынской области.

Движение по трассе Киев-Чоп полностью заблокировано. Патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычив.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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