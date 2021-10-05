Самые сильные порывы ветра в Украине ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье.
Ухудшение погоды в Украине прогнозируют синоптики 6 октября. В некоторых регионах ожидается усиление ветра.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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По информации ведомства, до конца дня 5 октября до 6 октября во большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В ночь на 6 октября во всех регионах, кроме юга и запада, прогнозируются заморозки на почве, местами и в воздухе температура воздуха будет 0…+5 градусов.
При этом днем ожидается теплая и солнечная погода, осадков не предвидится. Средняя температура по стране будет в пределах +13…+15. Лишь в южных и западных регионах потеплеет до +17.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе погода в Украине изменится совершенно кардинально. В течение 12−15 октября на территории страны ожидаются дожди и резкое похолодание.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
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