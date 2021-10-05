На 86-году жизни в вечность отошел легендарный украинский режиссер Николай Рашеев

Как пишет Politeka.net, легендарный украинский режиссер, сценарист и актер родился 8 апреля 1935 года в Киеве. После школы стал студентом Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, впоследствии продолжил обучение во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова, однако диплома режиссера так и не получил, поскольку был отчислен на втором курсе. Позже возобновился в учебном заведении и получил образование режиссера и сценариста.

В 1971 году Рашеев начал работать на Киностудии имени Александра Довженко в Киеве и в том же году стал режиссером полнометражного фильма "Бумбараж". В целом Николай Рашеев был сценаристом и режиссером таких культовых работ, как "Короли и капуста", "Театр неизвестного актера", "Яблоко на ладони", "Любовь к ближнему", "Оберег", "Рассмешите клоуна" и др. Периодически играл эпизодические роли.

При жизни Рашеев успел поработать с Владимиром Высоцким, Александром Муратовым. Последних 30 лет режиссер не снимал кино, однако издал книгу "Внутренний эмигрант. Записки склеротика".

О смерти легендарного режиссера сообщил председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач в Facebook.

"Нет, невозможно привыкнуть к тому, что человек, которого ты знал (а я знал Рашеева 45 лет), с которой еще так недавно общался (в последний раз посидели за столом в Национальном центре Довженко в июне, после презентации его книги) оставляет нас. И поэтому вслед не только благодарственная улыбка, а слезы... Прощайте, дорогой Николай Георгиевич, прощайте, дорогой! Вы прожили славную, достойную жизнь. И немаленькую, несмотря ни на что. Пусть отдохнет ваша душа, пусть отдохнет. Еще встретимся...", - написал мужчина.

Заметим, что многие снятых Рашеевым фильмов запрещались советской властью.

"Дальше и случился "Бумбараш", который сделал Рашеева знаменитым, любимцем как массового зрителя, так и рафинированных киноэстетов. Однако же не в украинском культначальников. Запуская новый фильм Рашеева, его обязательно предупреждали: только без Бумбарашов!", - рассказывает Сергей Трымбач.

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