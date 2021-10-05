Томас Норстрем був дуже теплим і прекрасним колегою, який міг знайти спільну мову з усіма.

Шведський актор, режисер і сценарист Томас Норстрем помер 3 жовтня, але про його смерть стало відомо лише зараз.

Про це повідомило видання Expressen.

Як розповіла супутниця актора він помер у хоспісі в Стокгольмі на 66-му році життя. Причиною смерті став рак, який убив Томаса, він буквально згорів за три місяці. Вона каже, що Томас був приголомшливим бійцем: актор був упертий і ніколи не втрачав надії.

Сестра актора Маріка Стаберг каже, що новина стала для неї невимовно болючою і тією, яку важко прийняти.

"Він виділявся своїми знаннями і гострим розумом. Він завжди знав відповіді на найскладніші питання. Мій улюблений брат. Мені так неймовірно сумно, що Томасу довелося занадто рано піти. Заспокоює лише те, що його біль і страждання закінчилися", - заявила Маріка.

Томас народився в 1956 році в Стокгольмі. У 1981-му закінчив театральну академію, на екранах актор дебютував ще в 1975-му - епізодична роль в телефільмі.

За свою більш ніж 45-річну кар'єру Норстрем зняв близько 100 теле-і кінопродукцій. Деякі фільми і серіали з ним стали культовими: "Ліки від здоров'я", "Таємниці Сільверхейда", "Додому на Різдво", "Комісар Мартін Бек", "Валландер", "Білий Вікінг", "Літо в теплій компанії" та інші.

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