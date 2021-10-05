Томас Норстрем был очень теплым и прекрасным коллегой, который мог найти общий язык со всеми.

Шведский актер, режиссер и сценарист Томас Норстрем скончался 3 октября, но об его смерти стало известно лишь сейчас.

Об этом передает Expressen.

Как рассказала спутница актера он скончался в хосписе в Стокгольме на 66-м году жизни. Причиной смерти стал рак, убивший Томаса, он буквально сгорел за три месяца. Она говорит, что Томас был потрясающим бойцом: актер был упрям ​​и никогда не терял надежды.

Сестра актера Марика Стаберг говорит, что новость стала для нее неописуемо болезненной и той, которую трудно принять.

"Он выделялся своими знаниями и острым умом. Он всегда знал ответы на самые сложные вопросы. Мой любимый брат. Мне так невероятно грустно, что Томасу пришлось слишком рано уйти. Успокаивает лишь то, что его боль и страдания закончились", - заявила Марика.

Томас родился в 1956 году в Стокгольме. В 1981-м окончил Театральную академию, на экранах актер дебютировал еще в 1975-м - эпизодической ролью в телефильме.

За свою более чем 45-летнюю карьеру Норстрем снял около 100 теле- и кинопродукций. Некоторые фильмы и сериалы с ним стали культовыми: "Лекарство от здоровья", "Тайны Сильверхейда", "Домой на Рождество", "Комиссар Мартин Бек", "Валландер", "Белый викинг", "Лето в теплой компании" и другие.

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