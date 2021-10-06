Вопиющий случай жестокости на Закарпатье - была избита отчимом маленькая девочка, которую никто не защитил.

Инцидент произошел в селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом. 34-летний отчим "воспитывал" 10-летнюю падчерицу кулаками и армейским ремнем, пока ребенок не умер. Мужчина любил выпить и не редко от его тумаков страдали все домочадцы. Кроме погибшей Майи в семье воспитываются еще трое детей, самому младшему из которорых всего две недели.

Накануне трагедии настоящий отец девочки обратился в соцслужбы с заявлением, что его дочь подвергают насилию. Об этом говорится в сюжете телеканала "Первый".

1 октября должны были прийти представители соцслужб, чтобы забрать девочку, но по какой-то причине не явились, зато об этом узнал отчим и сильно разозлился. Он бил Майю всем, что попало под руку, включая деревянную палку с гвоздями. Мама даже не защитила свою дочь. Когда избитая до полусмерти девочка уснула в кровати, к ней никто не подошел. На утро горе-родители поняли, что ребенок скончался.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины. 5 октября суд постановил взять подозреваемого в убийстве девочки отчима под стражу без возможности внесения залога. Также решается вопрос с квалификацией действий матери (вернее, бездействия), которая тоже может понести наказание. Младших детей пока забрали в больницу, а пятилетнюю сестричку убитой передали родной бабушке.

Украинцы бурно обсуждают в Сети это трагическое событие:

"Несчастный ребенок, боже, прими душу невинного дитя"

"Не письма надо было службам отправлять, а как в Европе немедленно изымать ребенка из семьи, где есть угроза жизни и здоровью"

"Ужас какой! Да что же люди совсем озверели"

Напомним, что украинец заступился за девушек и получил шесть ударов ножом: "целились ему в сердце"

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