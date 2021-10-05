Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию и прооперировали.

Пьяные дебоширы приставали к девушкам на улице в Луцке. 23-летний Валентин Дацюк, который попытался заступиться за них, получил шесть ножевых ранений.

Детали сообщили "Волинські новини".

Журналисты выяснили, что мужчина стоял со своим товарищем на остановке, когда рядом двое дебоширов приставали к девушкам. Друг Дацюка вступился за них, на что дебоширы отреагировали агрессивно. Они налетели на мужчин и Дацюк получил ножевые ранения.

По словам родственников пострадавшего, злоумышленники целились ему в сердце, но тот прикрылся рукой и получил ранения в грудную клетку, легкие, почку и руку.

Одним из нападавших оказался якобы ветеран АТО, младший лейтенант Владислав Чигасов.

"Сейчас в Луцк, говорят, приехала его мама и хочет выйти на диалог. А сам он раскаивается, говорит, что был пьян. И полиция не предоставляет родственникам никакой информации, или это точно тот человек, или его обознались", – рассказали близкие Дацюка.

Напомним, что женщина нарвалась на нож, защищая возлюбленного.

Как сообщала Politeka, мужчина жестоко избил детей, мальчик и девочка не выжили.

Также Politeka писала, что мужчины устроили разборки в магазине, размахивая серпом и ножом.