Серия опасных взрывов произошла в многоэтажном жилом доме в спальном районе Тбилиси в Грузии, в результате этого внутри здания случился пожар.

Во время взрыва и вспыхнувшего затем пожара внутри находились жильцы дома.

Как сообщает "Sputnik Грузия", в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями рассказали, что взрывы произошли из-за утечки газа.

Взрыв газа произошел на шестом этаже девятиэтажного дома. Взрывной волной выбило окно в квартире на седьмом этаже.

Во время инцидента пострадал один человек – пожилая женщина, хозяйка квартиры. Она доставлена в больницу с незначительными телесными повреждениями. Ее состояние не вызывает у врачей никаких опасений.

По состоянию на 11:00 спасателям удалось локализовать пожар и сейчас ведутся работы по ликвидации огня.

Позже оказалось, что момент взрыва газа в многоэтажке в Тбилиси попал на видео. Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети.

На записи видно, как квартиру охватывает пожар после взрыва. После чего густой дым поднимается вверх здания.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.

Кроме того Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.