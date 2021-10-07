Серия опасных взрывов произошла в многоэтажном жилом доме в спальном районе Тбилиси в Грузии, в результате этого внутри здания случился пожар.
Во время взрыва и вспыхнувшего затем пожара внутри находились жильцы дома.
Как сообщает "Sputnik Грузия", в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями рассказали, что взрывы произошли из-за утечки газа.
Взрыв газа произошел на шестом этаже девятиэтажного дома. Взрывной волной выбило окно в квартире на седьмом этаже.
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Во время инцидента пострадал один человек – пожилая женщина, хозяйка квартиры. Она доставлена в больницу с незначительными телесными повреждениями. Ее состояние не вызывает у врачей никаких опасений.
По состоянию на 11:00 спасателям удалось локализовать пожар и сейчас ведутся работы по ликвидации огня.
Позже оказалось, что момент взрыва газа в многоэтажке в Тбилиси попал на видео. Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети.
На записи видно, как квартиру охватывает пожар после взрыва. После чего густой дым поднимается вверх здания.
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