Нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова попала в скандал, когда решила прокомментировать трагедию с Антоном Поляковым.

Лидер партии "За будущее" Игорь Палица выступил за трибуной Верховной Рады, где сообщил, что Третьякова написала в чате нардепов о том, что «смерть Антона Полякова "это минус 1 враг" и "это хорошо".

Третьякова затем взяла слово и подтвердила эту информацию. Народные депутаты, находящиеся в зале кричали ей «Ганьба».

После этого зампредседателя Рады Руслан Стефанчук выключил Третьяковой микрофон. Тогда одиозная нардепша сбежала из Рады, отказавшись давать комментарии.

Видео событий в Верховной Раде можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что сегдня народный депутат от партии «За майбутнє» Анна Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады.

Очевидцы сообщают, что приехала скорая помощь.

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