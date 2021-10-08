Житель Волыни решил взять в жены украинку, которая на 18 лет его старше, кроме того у нее трое детей от прошлого брака.

Мужчине безразлично, что его избранница старше на 18 лет, они оба чувствовали, что это судьба, сообщает "Полесье".

Любовь рассказывает, что Михаил взял ее уже с тремя детьми. На тот момент самому маленькому Артурчику было только 5 лет, а старший Юра уже в армии служил, Женя был на год меньше от него, ему было 17 лет.

Поддержали тогда Любу ее сыновья, однако соседи и односельчане начали отговаривать женщину - мол, молодой, бросит.

"Да разве ж в цифрах дело? С ним я начала снова радоваться жизни. Словно сон. Аж не верится в счастье. Так хорошо, спокойно. Есть родная душа на свете и жить хочется. Как он меня любит, жалеет. До сих пор ревнует! И я его берегу. Душа за ним рвется. За что он меня выбрал, еще и с "прицепами"? Никогда не думала, что можно так любить", – призналась женщина.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница США Одри Шайенн-Смайли Мун рассказала о браке с 61-летним мужем Кевином. Родители девушки не одобрили их отношения и даже вызывали на мужчину полицию.

Юная Одри, офицер военной полиции, познакомилась с будущим избранником на сайте знакомств в начале прошлого года. Несмотря на разницу в возрасте в 42 года, девушку заинтересовала его биография – пожилой мужчина оказался ветераном военной полиции.

Через несколько месяцев переписки они признались друг другу в любви и стали парой. В июле прошлого года впервые встретились и поцеловались.

По их словам, это было любовь с первого взгляда. Они считают, что возраст не имеет значения, так как у них много общего и между ними глубокая связь.

Напомним, 91-летний дедушка пошел в университет ради диплома магистра.

Как сообщала Politeka, 100-летняя украинка вылечилась от коронавируса.

Также Politeka писала, что киевлянка отметила 103-й день рождения.