Инцидент с роженицей и гибелью новорожденного ребенка всколыхнул Украину, правоохранители проводят ряд экспертиз и назвали подозреваемого в убийстве.

7 октября в полицию обратилась жительница Житомира, сообщившая, что в одной из больниц умер новорожденный ребенок ее 27-летней дочери. Во время проверки выяснилось, что указанная женщина ни в одном из медучреждений не рожала и на учете по беременности не состояла, но, тем не менее, экспертиза показала, что она действительно была в положении еще месяц или полтора назад.

В местной полиции раскрыли детали инцидента.

По словам роженицы, у нее произошел выкидыш еще в конце августа, когда она гуляла на окраине города. Девушка боялась реакции родных, сожителя и матери, поэтому решили имитировать беременность, а когда придет срок сказать, что потеряла ребенка во время родов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Проводится ряд необходимых экспертиз и проверяется место, где роженица якобы оставила пакет с ребенком, родившимся мертвым.

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