Певец Александр Серов, исполнивший хит "Я люблю тебя до слез", борется сейчас за свою жизнь в одной из московских клиник.
Друзья 67-летнего Серова сообщили, что артиста экстренно госпитализировали в больницу с последствиями коронавируса, пишет "Комсомольская правда".
Певец находится сейчас в реанимации, в кислородной маске. Поражение легких достигло критической отметки - 75%.
Уточняется, что ранее Серов уже проходил лечение в госпитале, расположенном недалеко от его загородного дома. Но, видимо, ситуация потребовала более серьезной помощи.
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Примечательно, что еще неделю назад Серов был полон сил и даже призывал своих фанатов смотреть ТВ-передачу с ним. Об этом идет речь в его последнем посте в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Серов предстал на фото в стильном бежевом плаще возле черного автомобиля.
"Добрый день, Александр Николаевич❤️❤️❤️ Какой Вы элегантный😍"; "Ну, как на такого красавчика, не полюбоваться"; "Шикарный мужчина!!! 🔥"; "Какая атмосфера! Какой пейзаж за спиной!!! Жизнь - достойная короля!", - комментировали в Сети.
Отметим, в 80-е и 90-е годы Серов был главным романтиком на постсоветской эстраде. Дамы сходили с ума от его романтических баллад и брутального образа.
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