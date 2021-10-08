В болгарской столице 6 октября скончался знаменитый актер, радиоведущий и артист озвучки Георгий "Джонни" Пенков, которого любили и обожали миллионы.
Как пишет Politeka.net, о смерти актера сообщил в Инстаграм-аккаунте болгарских новостей. Его кончину подтвердила писательница Ина Волчанова. Мужчина скончался из-за тяжелой болезни.
Как известно, Георгий Пенков был не только успешным актером, успевшим сняться в таких картинах как "Беспокойная птица любви" и "Рыцарь без доспехов", но также в разное время работал комиком, звукорежиссером и радиоведущим. Пенков - обладатель премии за вклад в искусство.
«Поколения болгар запомнят его за неповторимое чувство юмора и сатирические зарисовки», - подписали фото авторы аккаунта.
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В комментариях поклонники звезды оставили массу слов сочувствия, вспоминая, каким хорошим актером он был.
«Покойся с миром!», «Соболезнования близким», «Он был прекрасным актером», - пишут люди.
Напомним, что не стало звезды кино и ТВ, семья актера рассказала, в чем причина смерти: "Плохо себя чувствовал".
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