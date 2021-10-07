Встигла знятися в двох десятках фільмів і серіалів

Італійська актриса Луїза Маттіолі (Luisa Mattioli) померла у віці 85 років, вона була третьою дружиною Роджера Мура — актора, який зіграв Джеймса Бонда.

Горе спіткало сім'ю в Швейцарії, де Луїза проживала свої останні роки. Як передає TND, з посиланням на сина і друга сім'ї, Маттіолі останнім часом хворіла.

"Останнім часом вона важко хворіла. Для всіх нас це був дуже складний період", — повідомило джерело, близьке до сім'ї актриси.

Маттіолі народилася 23 березня 1936 року в провінції Венеція. Зніматися почала в 50-і. З Муром познайомилася в 1962-му на зйомках. У квітні 1969-го артисти одружилися, а розлучилися в квітні 1996 року. Маттіолі народила "Бонду" трьох дітей, причому всіх - ще до весілля.

Маттіолі, знявшись у двох десятках фільмів і серіалів, актриса неповторної краси пішла з кіно заради чоловіка, відразу після того, як народила Муру первістка. Далі вона склала мемуари, в яких проклинала Мура, "левицю" Христину Толстрап і жалілася, що її зрадили. Їхні діти теж перестали спілкуватися з батьком.

Сам Роджер Мур помер в 2017 році від онкологічного захворювання. Перед його смертю Луїза змогла помиритися з колишнім чоловіком та пробачити йому зраду.

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