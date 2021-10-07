Итальянская актриса Луиза Маттиоли (Luisa Mattioli) скончалась в возрасте 85 лет, она была третьей женой Роджера Мура — актера, сыгравшего Джеймса Бонда.
Горе постигло семью в Швейцарии, где Луиза проживала свои последние годы. Как передает TND, со ссылкой на сына и друга семьи, Маттиоли в последнее время болела.
"В последнее время она тяжело болела. Для всех нас это был очень сложный период", — сообщил источник, близкий к семье актрисы.
Маттиоли родилась 23 марта 1936 года в провинции Венеция. Сниматься начала в 50-е. С Муром познакомилась в 1962-м на съемках. В апреле 1969-го артисты поженились, а развелись в апреле 1996 года. Маттиоли родила "Бонду" троих детей, причем всех - еще до свадьбы.
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Маттиоли, снявшись в двух десятках фильмов и сериалов, актриса неподражаемой красоты ушла из кино ради мужа, сразу после того, как родила Муру первенца. Далее она сочинила мемуары, в которых проклинала Мура, "львицу" Кристину Толстрап и жалилась, что ее предали. Их дети тоже перестали общаться с отцом.
Сам Роджер Мур скончался в 2017 году от онкологического заболевания. Перед его смертью Луиза смогла помириться с бывшем мужем и простить ему измену.
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