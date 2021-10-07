Ветеран індійського кіно і ТБ Арвінд Тріведі помер 5 жовтня в Мумбаї - актор Арвінд Тріведі був відомий за роллю одного з найбільш знакових персонажів індійського телебачення.

Його не стало у віці 82 років. Про це повідомило Times of India з посиланням на підтвердження від племінника артиста.

Причиною смерті названі серцевий Напад і поліорганна недостатність. Тріведі того ж дня кремували.

"Він погано себе почував протягом деякого часу, але сьогодні у нього стався серцевий напад, який призвів до поліорганної недостатності", - розповів племінник актора.

Колеги згадують актора, як дуже хорошу людину, яка володіла прекрасним почуттям гумору.

Арвінд Тріведі народився в 1938 року в Британській Індії. Зніматися почав в 70-ых: "Кайдани любові", "Твоя любов" та інші. Найвідоміша роль - Раван в епічному серіалі "Рамаяна".

Він також був членом парламенту з 1991 по 1996 рік. Протягом короткого часу з 2002 по 2003 рік він також був виконуючим обов'язки голови Центральної Ради з сертифікації фільмів.

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