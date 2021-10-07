Актер Арвинд Триведи был известен по роли одного из самых знаковых персонажей индийского телевидения.

Ветеран индийского кино и ТВ Арвинд Триведи умер 5 октября в Мумбаи. Его не стало в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой на подтверждение от племянника артиста.

Причиной смерти названы сердечный приступ и полиорганная недостаточность. Триведи в тот же день кремировали.

"Он плохо себя чувствовал в течение некоторого времени, но сегодня у него случился сердечный приступ, который привел к полиорганной недостаточности", - рассказал племянник актера.

Коллеги вспоминают актера, как очень хорошего человека, который обладал прекрасным чувством юмора.

Арвинд Триведи родился в 1938 года в Британской Индии. Сниматься начал в 70-х: "Оковы любви", "Твоя любовь" и другие. Самая известная роль - Раван в эпичном сериале "Рамаяна".

Он также был членом парламента с 1991 по 1996 год. В течение короткого времени с 2002 по 2003 год он также был исполняющим обязанности председателя Центрального совета по сертификации фильмов.

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