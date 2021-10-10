7 октября авто, в котором ехали украинцы попало в ДТП в Польше, перевернулось и врезалось в дерево - в нем находились 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух.
ДТП произошло на проспекте Розденского в 6:30 по местному времени. Когда автомобиль Opel Astra врезался в дерево: его согнуло пополам, а дерево вырвало с корнем.
Детали удалось узнать журналистам издания Obozrevatel.
Авто было настолько покореженным, что спасатели с трудом смогли достать из авто тела двух молодых украинцев – 20-летнего Ростислава Бойчука и 22-летнего Виталия Падуха с Тернопольщины. Молодые люди отправились в Польшу на заработки.
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Очевидец аварии, который ехал за ними, говорит, что машина двигалась на большой скорости, а на такой трассе это очень опасно: там много развилок и "серпантинов".
Погибшие Ростислав и Виталий выросли в одном городе Бучач, что на Тернопольщине. Парни дружили давно и были практически неразлучными.
Виталий на прошлой неделе сделал предложение своей девушке Неле и поехал на зароботки в Польшу, чтобы заработать денег на свадьбу о которой пара так долго мечтала. Просить у родителей денег он не хотел. Его отец также работает в Польше. А дома у него остались мама и две сестры.
Что касается Ростислава, то его дома не дождались мама и сестра, его отец тоже на заработках в Польше.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
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