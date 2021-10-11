Погода в Украине с понедельника, 11 октября, сильно испортится, поскольку похолодает практически во всех регионах, а ночные заморозки добьют украинцев.

Как пишет Politeka.net, новая неделя в Украине начнется с ночных заморозков практически во всех регионах. При этом днем украинцев все еще ждет солнечная и сравнительно теплая погода. Заморозки ожидаются в западных регионах, а на Востоке в это время немного потеплеет.

Так, в западных областях в понедельник будет 12-14 градусов, а ночью температура резко опустится до -1..-2 градусов. Такой же погода будет в северных областях.

В центральных и восточных регионах будет немного теплее. Там ожидается 13-15 градусов, а ночью – 1-3 градуса. Теплее всего будет на Юге. Там температура поднимется практически до летних 14-16 градусов. Ночью в южных регионах не ожидается заморозков.

Отметим, что уже во вторник на Запад придут дожди, которые сильно испортят погоду. Температура там понизится до 5-9 градусов. К среде дожди перекочуют на центральные и часть восточных областей.

Напомним, что заморозки нагрянут в Украину, погода сильно расстроит.

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