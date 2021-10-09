Погода в Україні у суботу, 9 жовтня, остаточно перетвориться в осінню і принесе на територію практично всіх регіонів нічні заморозки і похолодання.

Як пише Politeka.net, вихідні в Україні хоч і будуть сонячними і сухими, але теплими їх не назвеш. Температура практично по всій країні буде коливатися в рамках 11-13 градусів. При цьому вночі температура сильно впаде, а в деяких областях очікуються заморозки.

Найтепліше в суботу буде на Заході, хоч температура і опуститься на кілька градусів. У західних областях на вихідних очікується 12-14 граудсів. Трохи тепліше буде в Закарпатській області, а ось ближче до центру температура опуститься на пару градусів.

У південних, центральних і східних областях температура зрівняється, залишившись на рівні 11-13 градусів. А ось вночі погода в цих регіонах буде відрізнятися. На півдні вночі очікується 3-5 градусів, а в східних і північних регіонах температура впаде нижче нуля.

Додамо, що до понеділка в Україні не буде дощів, а найближчим часом синоптики обіцяють «бабине літо» і потепління.

Раніше повідомлялося, що зима в Україні буде дуже мінливою. Українців очікує як відлига, так і снігові бурі. Цієї зими українці зіткнуться і з сильними морозами, і з теплою дощовою зимою.

Нагадаємо, що синоптик розповіла, якою буде зима в умовах глобального потепління: «Два різних клімати».

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