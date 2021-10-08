Погода в Україні в середині осені буде теплою і сонячною, також синоптики попередили про перші морози в країні.

Так, в середині жовтня в центральних регіонах України і на півночі синоптики прогнозують +11 ... + 13 вдень, і +1 ... + 3 вночі.

На сході України температура становитиме + 11 ... +13 вдень, яка до ночі знизиться до +1 ... +3.

На півдні країни температура з +11 ... +13 вдень зміниться до +3 ... + 5 вночі. На заході України очікується +12 ... +14 вдень і +1 ... + 3 вночі.

Істотні опади в ці дні не прогнозуються.

Перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Очікується, що вночі на сході країни температура опуститься до -2 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні взимку буде дуже мінливою, зазначила синоптик Вазіра Мартазинова.

Помітне похолодання почнеться вже з листопада, і до кінця варто чекати морозів з показниками до -10 градусів. Новий рік українці також зустрічатимуть під мінусові температури, однак наявність снігу в цей день поки під питанням.

Нагадаємо, українцям розповіли, яка зима їх чекає.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про похолодання, тепло збережеться тільки в одній області.

Також Politeka писала, що погода різко погіршиться, з'явилося попередження.