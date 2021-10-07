Погода в Украине постепенно будет превращаться в осеннюю, а похолодание, которое придет уже в четверг, нарушит планы украинцев.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре расстроили украинцев, обновив прогноз на 7 октября. В четверг температура почти во всех областях стремительно поползет вниз. Холоднее всего будет в центральных и северных регионах, а вот в Закарпатской области еще на день задержится лето.

В западных областях 7 октября ожидается 12-15 градусов. Исключением будет Закарпатская область, где температура будет держаться в районе 17-19 градусов.

На Юге будет солнечно, но температура опустится до 12-15 градусов. Такой же температурный режим ожидается в некоторых восточных областях.

Холоднее всего будет в центральных и северных областях, где температура опустится до 11-13 градусов.

Несмотря на похолодание, в Украине будет солнечно и сухо. До понедельника в Украине не будет дождей, но ожидаются ночные заморозки.

Добавим, что украинцы еще смогут насладиться теплом, поскольку в Украине еще не было "бабьего лета". Потепление ожидается к концу месяца.

При этом начало зимы будет очень холодным. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях, которые будут наблюдаться на территории Украины на протяжении всего зимнего сезона.

Напомним, что в Украину вернутся дожди и ветер: когда испортится погода.

Как сообщала Politeka, синоптики рассказали, когда в Украину ворвутся заморозки и штормовой ветер.

Также Politeka писала, что в некоторых украинских областях объявили штормовое предупреждение.