Українці зможуть насолодитися теплим і сонячним днем без дощів завдяки антициклону. Однак, погоду трохи зіпсують сильний вітер і нічні заморозки.

Про те, чого чекати від погоди 6 жовтня, розповіли у свіжому прогнозі синоптики Укргідрометцентру.

Українців попередили про небезпеку у зв'язку з сильним вітром, пориви якого на Заході і південному сході країни можуть доходити до 20 м/с.у зв'язку з цим в країні оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

Крім того, вночі в Україні можливі заморозки аж до -5 градусів на поверхні грунту. Уникнуть таких низьких температур тільки Закарпатська область і південь країни.

У північних областях вночі температури коливатимуться від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +12 до + 14.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +7 градусів, а вдень – від +13 до + 17.

У центральних областях вночі температури опустяться до + 3...+5 градусів, а вдень повітря прогріється до +12 ... +15.

На сході нічні температури коливатимуться від + 3 до +5 градусів, а денні – від +11 до + 16.

На півдні вночі очікується від + 5 до +8 градусів, а вдень – від +13 до + 17.

Нагадаємо, погода різко погіршиться, синоптики попередили про дощі та вітер.

Як повідомляла Politeka, українців чекає похолодання, названі області.

Також Politeka писала, що названі знаки зодіаку, яким варто подбати про своє здоров'я.