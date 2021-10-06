Украинцы смогут насладиться теплым и солнечным днем без дождей благодаря антициклону. Однако, погоду немного испортят сильный ветер и ночные заморозки.

О том, чего ждать от погоды 6 октября, рассказали в свежем прогнозе синоптики Укргидрометцентра.

Украинцев предупредили об опасности в связи с сильным ветром, порывы которого на западе и юго-востоке страны могут доходить до 20 м/с. В связи с этим в стране объявлен «желтый» уровень опасности.

Кроме того, ночью в Украине возможны заморозки вплоть до -5 градусов на поверхности почвы. Избегут таких низких температур только Закарпатская область и юг страны.

В северных областях ночью температуры будут колебаться от +3 до +5 градусов, а днем – от +12 до +14.

На западе ночью столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, а днем – от +13 до +17.

В центральных областях ночью температуры опустятся до +3…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+15.

На востоке ночные температуры будут колебаться от +3 до +5 градусов, а дневные – от +11 до +16.

На юге ночью ожидается от +5 до +8 градусов, а днем – от +13 до +17.

Напомним, погода резко ухудшится, синоптики предупредили о дождях и ветре.

Как сообщала Politeka, украинцев ждет похолодание, названы области.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, которым стоит позаботиться о своем здоровье.