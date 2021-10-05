Трем знакам Зодиака в середине осени придется преодолевать трудности и быть максимально осторожными.

Гороскоп на октябрь 2021 расскажет, каким знакам Зодиака следует поберечь здоровье, и какие опасности могут их подстерегать во второй месяц осени.

Прогноз составила для РБК Украина известный астролог Арина Артуровна.

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Овен

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Есть вероятность неприятностей со здоровьем во второй половине месяца. Представителям этого знака следует особенно внимательно относиться к любым недомоганиям, одеваться по погоде и укрепить иммунитет, чтобы не обострились хронические заболевания. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе.

Весы

У Весов также могут возникнуть трудности со здоровьем - легкие недомогания и вирусные инфекции. Также у них могут обостриться сезонные заболевания. Но астролог уверена, что можно с легкостью справиться с этим, главное в это время хорошо высыпаться, соблюдать режим дня и принимать витамины.

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Скорпион

Самочувствие может подвести Скорпионов в первой и третьей декадах октября. В это время следует поберечь свое здоровье, не заниматься самолечением, следовать всем советам врачей. Астролог также советует отложить тревел-туры, а свободное время уик-энда лучше проводите в кругу друзей или семьи.

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Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.

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