Трем знакам Зодиака в середине осени придется преодолевать трудности и быть максимально осторожными.

Гороскоп на октябрь 2021 расскажет, каким знакам Зодиака следует поберечь здоровье, и какие опасности могут их подстерегать во второй месяц осени.

Прогноз составила для РБК Украина известный астролог Арина Артуровна.

Овен

Есть вероятность неприятностей со здоровьем во второй половине месяца. Представителям этого знака следует особенно внимательно относиться к любым недомоганиям, одеваться по погоде и укрепить иммунитет, чтобы не обострились хронические заболевания. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе.

Весы

У Весов также могут возникнуть трудности со здоровьем - легкие недомогания и вирусные инфекции. Также у них могут обостриться сезонные заболевания. Но астролог уверена, что можно с легкостью справиться с этим, главное в это время хорошо высыпаться, соблюдать режим дня и принимать витамины.

Скорпион

Самочувствие может подвести Скорпионов в первой и третьей декадах октября. В это время следует поберечь свое здоровье, не заниматься самолечением, следовать всем советам врачей. Астролог также советует отложить тревел-туры, а свободное время уик-энда лучше проводите в кругу друзей или семьи.

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