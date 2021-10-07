Последние годы зимы в Украине были относительно теплыми и практически без снега, но в новом сезоне прогнозируют совершенно иную ситуацию.

Об этом сказала в интервью Парламент.UA синоптик Татьяна Негадайлова.

"Предварительно прогнозируем, что зима будет. Сезонный прогноз еще не готов, но предварительно можно ожидать зиму – хоть и не с 30-градусным морозом, но будет меньше оттепелей и более длительный зимний период", – заявила синоптик.

По ее словам, глобальное потепление изменило климат Украины. За последние 30 лет годовая температура в регионах Украины поднялась на 1,3 градуса. Хотя многие и не придают этому большого внимания, но на саом деле ситуация очень серьезная.

"Просто вспомните погоду в конце 80-х и последних нескольких лет, и это действительно два разных климата. Суровые зимы стали редкостью, если и бывает температура -20, то это и редко, и короткое время, буквально один-два дня. И уже два года, как у нас вообще не было метеорологической зимы", – подчеркнула она.

По прогнозам экспертом, потепление более чем на 2,5 градуса может привести к катастрофам. Сейчас изменения еще не такие критические, но все зависит от того, как будет развиваться этот сценарий в дальнейшем, предупредила синоптик.

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