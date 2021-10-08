Погода в Украине в середине осени будет теплой и солнечной, также синоптики предупредили о первых морозах в стране.

Так, в середине октября в центральных регионах Украины и на севере синоптики прогнозируют +11 ... + 13 днем, и +1 ... +3 ночью.

На востоке Украины температура составит +11 ... +13 днем, которая к ночи снизится до +1 ... +3.

На юге страны температура с +11 ... +13 днем изменится до +3 ... +5 ночью. На западе Украины ожидается +12 ... +14 днем и +1 ... +3 ночью.

Существенные осадки в эти дни не прогнозируются.

Первые морозы придут в Украину 8 октября. Ожидается, что ночью на востоке страны температура опустится до -2 градусов.

Ранее сообщалось,что погода в Украине зимой будет очень переменчивой, отметила синоптик Вазира Мартазинова.

Заметное похолодание начнется уже с ноября, и к концу стоит ждать морозов с показателями до -10 градусов. Новый год украинцы также будут встречать под минусовые температуры, однако наличие снега в этот день пока под вопросом.

Напомним, украинцам рассказали, какая зима их ждет.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о похолодании, тепло сохранится только в одной области.

Также Politeka писала, что погода резко ухудшится, появилось предупреждение.