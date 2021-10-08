В Україну після заморозків прийде похолодання і перші справжні мінусові температури, викликані зміщенням антициклону Lioba, який принесе з собою холодне повітря.

Синоптики Укргідрометцентру попередили про те, як зміниться погода вже 8 жовтня. Так, українців чекає ясний день без опадів.

При цьому сильний вітер, який в останні дні спостерігається в багатьох областях, збережеться. Його швидкість складе від 7 до 12 м/с.на південному сході і місцями на заході очікуються штормові пориви до 20 м/с. у цих областях оголошено штормове попередження.

У країні також помітно похолодає. Особливо помітно це буде по нічних температур, які місцями підуть в «мінус». Втім, поки не варто чекати температур нижче -1 градуса.

В середньому вдень в Україні очікується від +11 до +17 градусів, а нічні температури коливатимуться від 0 до + 7 градусів. Найтепліше буде за заході країни, а ось в східних областях температури опустяться нижче всього.

Синоптики також повідомили, що до кінця тижня опадів у країні не очікується.

Зазначимо, що синоптики прогнозують, що цього року українців чекає більш тривала зима, хоч і без екстремальних морозів.

Нагадаємо, українцям розповіли, яка зима їх чекає.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про похолодання, тепло збережеться тільки в одній області.

Також Politeka писала, що погода різко погіршиться, з'явилося попередження.