Погода в Украине в субботу, 9 октября, окончательно превратится в осеннюю и принесет на территорию практически всех регионов ночные заморозки и похолодание.

Как пишет Politeka.net, выходные в Украине хоть и будут солнечными и сухими, но теплыми их не назовешь. Температура практически по всей стране будет колебаться в рамках 11-13 градусов. При этом ночью температура сильно упадет, а в некоторых областях ожидаются заморозки.

Теплее всего в субботу будет на Западе, хоть температура и опустится на несколько градусов. В западных областях на выходных ожидается 12-14 граудсов. Чуть теплее будет в Закарпатской области, а вот ближе к центру температура опустится на пару градусов.

В южных, центральных и восточных областях температура сравняется, оставшись на уровне 11-13 градусов. А вот ночью погода в этих регионах будет отличаться. На Юге ночью ожидается 3-5 градусов, а в восточных и северных регионах температура упадет ниже нуля.

Добавим, что до понедельника в Украине не будет дождей, а в ближайшее время синоптики обещают «бабье лето» и потепление.

Ранее сообщалось, что зима в Украине будет очень переменчивой. Украинцев ожидает как оттепель, так и снежные бури. Этой зимой украинцы столкнутся и с сильными морозами, и с теплой дождливой зимой.

Напомним, что синоптик рассказала, какой будет зима в условиях глобального потепления: «Два разных климата».

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