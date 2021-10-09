Погода в Украине в субботу, 9 октября, окончательно превратится в осеннюю и принесет на территорию практически всех регионов ночные заморозки и похолодание.
Как пишет Politeka.net, выходные в Украине хоть и будут солнечными и сухими, но теплыми их не назовешь. Температура практически по всей стране будет колебаться в рамках 11-13 градусов. При этом ночью температура сильно упадет, а в некоторых областях ожидаются заморозки.
Теплее всего в субботу будет на Западе, хоть температура и опустится на несколько градусов. В западных областях на выходных ожидается 12-14 граудсов. Чуть теплее будет в Закарпатской области, а вот ближе к центру температура опустится на пару градусов.
В южных, центральных и восточных областях температура сравняется, оставшись на уровне 11-13 градусов. А вот ночью погода в этих регионах будет отличаться. На Юге ночью ожидается 3-5 градусов, а в восточных и северных регионах температура упадет ниже нуля.
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Ранее сообщалось, что зима в Украине будет очень переменчивой. Украинцев ожидает как оттепель, так и снежные бури. Этой зимой украинцы столкнутся и с сильными морозами, и с теплой дождливой зимой.
Напомним, что синоптик рассказала, какой будет зима в условиях глобального потепления: «Два разных климата».
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