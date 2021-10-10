В Украине стремительно растет количество заболевших коронавирусом, что повлияло на массовое попадание украинских областей в «оранжевую» зону.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Минздрава, состоянием на 9 октября 16 областей были переведены в «оранжевую» зону. Все остальные области по-прежнему остаются в «желтой» зоне. «Зеленых» зон в Украине не осталось.

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксированы в Черновицкой области. При норме 75 больных на 100 тысяч населения, в области фиксируется 799 заболевших на 100 тысяч. Также не самая лучшая ситуация на данный момент в Сумской и Донецкой областях. Там фиксируют высокий уровень выявления новых случаев коронавируса.

На данный момент в «желтой» зоне остались такие области как Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Черкасская и Николаевская области. Остается в «желтой» зоне также Киев. Все остальные регионы оказались в «оранжевой» зоне.

В Минздраве отмечают, что состоянием на 9 октября уровень госпитализации уже превышен в 13 регионах. Хуже всего ситуация с госпитализацией обстоит в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

Пока что коек с кислородом хватает во всех регионах.

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