Народному депутату Украины угрожали убийством - сотрудники полиции оперативно начали поиски злоумышленника.



Так, в полицию Киева поступила информация о том, что нардепу поступил телефонный звонок с угрозами.

Полицейские установили, что нарушитель находится в Николаеве.

Злоумышленником оказался уроженец Николаевщины 2002 года рождения.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос относительно сообщения нарушителю о подозрении.

Ему грозит тюремный срок до двух лет.

Напомним, что на Киевщине было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

На Сергея Шефира возле села Лесники было совершено покушение.

Водитель получил три пули.Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен.

В Нацполиции подтвердили, что машину Шефира обстреляли под Киевом. По информации правоохранителей, в авто попало более 10 пуль.

Напомним, в полиции раскрыли обстоятельства гибели нардепа Полякова: "Вызвали "скорую", но спасти не удалось"

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