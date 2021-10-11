Муж известной российской певицы, экссолистки группы "Лицей" и солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой попал в серьезную аварию в Подмосковье.

Как пишет Politeka.net, 44 летняя известная российская певица Анна Плетнева уже 16 лет живет в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. Пара воспитывает троих детей - дочь Плетневой от первого брака Варвару и двух общих – Марию и Кирилла.

В своем Instagram Анна Плетнева рассказала поклонникам, что прямо во время своего концерта она получила известие о беде в семье, поэтому и не осталась, чтобы пообщаться и сфотографироваться с фанатами.

"Я хочу попросить прощения у тех, кому я в конце концерта не сказала спасибо. Честно говоря, я практически ничего не соображала", - сказала певица.

Как оказалось, муж Плетневой Кирилл Сыров попал в ужасную аварию на своем мотоцикле в Подмосковье.

Мотоцикл Harley-Davidson, на котором ехал Сыров, влетел в грузовик под Одинцово, передает "112". По информации сейчас бизнесмен находится в реанимации в одной из московских больниц.

Ранее Politeka писала, что трагедия случилась в семье мужа Дорофеевой Дантеса во время одного из концертов: "самое страшное - это...".

Напомним, что молодой одессит упал с высоты 8-го этажа и чудом выжил: видео от очевидцев.

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