Муж известной российской певицы, экссолистки группы "Лицей" и солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой попал в серьезную аварию в Подмосковье.
Как пишет Politeka.net, 44 летняя известная российская певица Анна Плетнева уже 16 лет живет в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. Пара воспитывает троих детей - дочь Плетневой от первого брака Варвару и двух общих – Марию и Кирилла.
В своем Instagram Анна Плетнева рассказала поклонникам, что прямо во время своего концерта она получила известие о беде в семье, поэтому и не осталась, чтобы пообщаться и сфотографироваться с фанатами.
"Я хочу попросить прощения у тех, кому я в конце концерта не сказала спасибо. Честно говоря, я практически ничего не соображала", - сказала певица.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Дикусар со своей новой партнершей зацепил Булитко откровением: «Будет жестко…»
Каминская из "НеАнгелов" в купальнике показала самые проблемные места: "Еще 5 кг скинуть и..."
Жизнь российского актера трагически оборвалась на глазах у зрителей: подробности несчастного случая
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
Как оказалось, муж Плетневой Кирилл Сыров попал в ужасную аварию на своем мотоцикле в Подмосковье.
Мотоцикл Harley-Davidson, на котором ехал Сыров, влетел в грузовик под Одинцово, передает "112". По информации сейчас бизнесмен находится в реанимации в одной из московских больниц.
Ранее Politeka писала, что трагедия случилась в семье мужа Дорофеевой Дантеса во время одного из концертов: "самое страшное - это...".
Напомним, что молодой одессит упал с высоты 8-го этажа и чудом выжил: видео от очевидцев.
A еще Politeka сообщала, что знаменитый актер проиграл борьбу с серьезной болезнью: средств на лечение у него не было.