Відомий американський актор Гренвілл Адамс, який зіграв роль Захіра Аріфа в популярному серіалі "В'язниця Оз", помер у віці 58 років 10 жовтня.
Про трагедію розповів друг і колега актора Кірк Асеведо. Як стало відомо, американський актор програв битву з раком. Про це повідомляє видання Deadline.
"Я втратив сьогодні свого брата після довгої боротьби з раком. Я не дуже добре переживаю втрату, тому що я незнайомий з нею. Одного разу ми зустрінемося на іншій стороні. А поки... відпочинь, друже мій " - поділився Асеведо.
Гренвілл Адамс розповів, що хворий на рак у грудні 2020-го. Артист рік провів на лікарняному ліжку. Колеги актора і його сім'я були змушені звернутися до громадськості за допомогою. Справа в тому, що коштів на лікування у Адамса не було. Тільки за один квартал у нього накопичилося неоплачених медичних рахунків на суму 70 тисяч доларів.
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Небайдужі американці зібрали для Гренвілла майже сто тисяч доларів. Ці кошти передадуть дружині Адамса, щоб та змогла погасити частину боргів.
Адамс на екранах дебютував в середині 90-х в серіалі "Забійний відділ", в 2000-му повторивши свою роль, офіцера Джеффа Вестбі, в повнометражному фільмі. Також зіграв детектива Джонса в жорсткій кримінальній драмі 2002 року "Імперія".
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