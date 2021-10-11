Відомий американський актор Гренвілл Адамс, який зіграв роль Захіра Аріфа в популярному серіалі "В'язниця Оз", помер у віці 58 років 10 жовтня.

Про трагедію розповів друг і колега актора Кірк Асеведо. Як стало відомо, американський актор програв битву з раком. Про це повідомляє видання Deadline.

"Я втратив сьогодні свого брата після довгої боротьби з раком. Я не дуже добре переживаю втрату, тому що я незнайомий з нею. Одного разу ми зустрінемося на іншій стороні. А поки... відпочинь, друже мій " - поділився Асеведо.

Гренвілл Адамс розповів, що хворий на рак у грудні 2020-го. Артист рік провів на лікарняному ліжку. Колеги актора і його сім'я були змушені звернутися до громадськості за допомогою. Справа в тому, що коштів на лікування у Адамса не було. Тільки за один квартал у нього накопичилося неоплачених медичних рахунків на суму 70 тисяч доларів.

Небайдужі американці зібрали для Гренвілла майже сто тисяч доларів. Ці кошти передадуть дружині Адамса, щоб та змогла погасити частину боргів.

Адамс на екранах дебютував в середині 90-х в серіалі "Забійний відділ", в 2000-му повторивши свою роль, офіцера Джеффа Вестбі, в повнометражному фільмі. Також зіграв детектива Джонса в жорсткій кримінальній драмі 2002 року "Імперія".

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