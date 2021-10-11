Известныей американский актер Грэнвилл Адамс, сыгравший роль Захира Арифа в популярном сериале "Тюрьма Оз", скончался в возрасте 58 лет 10 октября.
О трагедии поведал друг и коллега актера Кирк Асеведо. Как стало известно, американский актер проиграл битву с раком. Об этом сообщает издание Deadline.
"Я потерял сегодня своего брата после долгой борьбы с раком. Я не очень хорошо переживаю потерю, потому что я незнаком с ней. Однажды мы встретимся на другой стороне. А пока... отдохни, друг мой" - поделился Асеведо.
Грэнвилл Адамс рассказал, что болен раком в декабре 2020-го. Артист год провел на больничной койке. Коллеги актера и его семья были вынуждены обратиться к общественности за помощью. Дело в том, что средств на лечение у Адамса не было. Только за один квартал у него накопилось неоплаченных медицинских счетов на сумму 70 тысяч долларов.
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Неравнодушные американцы собрали для Грэнвилла почти сто тысяч долларов. Эти средства передадут жене Адамса, чтобы та смогла погасить часть долгов.
Адамс на экранах дебютировал в середине 90-х в сериале "Убойный отдел", в 2000-м повторив свою роль, офицера Джеффа Уэстби, в полнометражном фильме. Также сыграл детектива Джонса в жесткой криминальной драме 2002 года "Империя".
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