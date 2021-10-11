Известныей американский актер Грэнвилл Адамс, сыгравший роль Захира Арифа в популярном сериале "Тюрьма Оз", скончался в возрасте 58 лет 10 октября.

О трагедии поведал друг и коллега актера Кирк Асеведо. Как стало известно, американский актер проиграл битву с раком. Об этом сообщает издание Deadline.

"Я потерял сегодня своего брата после долгой борьбы с раком. Я не очень хорошо переживаю потерю, потому что я незнаком с ней. Однажды мы встретимся на другой стороне. А пока... отдохни, друг мой" - поделился Асеведо.

Грэнвилл Адамс рассказал, что болен раком в декабре 2020-го. Артист год провел на больничной койке. Коллеги актера и его семья были вынуждены обратиться к общественности за помощью. Дело в том, что средств на лечение у Адамса не было. Только за один квартал у него накопилось неоплаченных медицинских счетов на сумму 70 тысяч долларов.

Неравнодушные американцы собрали для Грэнвилла почти сто тысяч долларов. Эти средства передадут жене Адамса, чтобы та смогла погасить часть долгов.

Адамс на экранах дебютировал в середине 90-х в сериале "Убойный отдел", в 2000-м повторив свою роль, офицера Джеффа Уэстби, в полнометражном фильме. Также сыграл детектива Джонса в жесткой криминальной драме 2002 года "Империя".

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