В городе Овруч Житомирской области двое парней поспорили и угнали из гаража автомобиль, однако далеко уехать не удалось: из-за неумелого управления авто угодило в ДТП.

Правоохранителям о пропаже авто заявил его владелец. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области, машину нашли недалеко от места преступления в кювете.

По словам 50-летнего мужчины, он узнал о краже от своих знакомых. Ночью они заметили машину в кювете и позвонили ему. Известно, что он оставил ключи внутри гаража и не закрыл двери.

Пострадавший рассказал полицейским, что подозревает в угоне авто двух местных парней, которые дружили с его сыном. Информация подтвердилась во время проверки.

Угонщиками оказались парни в возрасте 16 и 25 лет. Они признали свою причастность к происшествию и объяснили, что взяли чужую машину, чтобы покататься из-за спора. Однако не смогли далеко уехать, ведь не умели водить и попали в ДТП, превратив авто в груду металла.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Следователи устанавливают роль и участие в событии каждого из парней.

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