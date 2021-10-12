Известный украинский педиатр Евгений Комаровский прокомментировал недавние события, приведшие к гибели 33-летнего народного депутата Антона Полякова.
Так, доктор Комаровский обсудил гибель нардепа в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина24".
Комаровский выдвинул свою версию трагедии. По его словам, метадон, который обнаружила экспертиза в крови погибшего, официально выпускается фармацевтическими заводами и с его помощью лечат наркозависимых. Действительно, метадон совместно с алкоголем (в крови Полякова выявили небольшую дозу) может давать опасные для жизни и здоровья реакции.
Комаровский считает, что вряд ли нардеп мог сам принять эти вещества, но и убийство тоже маловероятно.
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"Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном - это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это - если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать...", - поделился доктор.
В МВД рассматривают две версии случившегося: либо Поляков сам употребил препарат, который возможно стал причиной смерти, или его отравили.
Поляков погиб 8 октября. Патрульные остановили такси, в котором он ехал, за нарушение, и обнаружили нардепа в полуобморочном состоянии на заднем сидении. По словам таксиста, он подобрал пассажира буквально за несколько минут до остановки полицейскими.
Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко поделился ходом расследования. В частности, следствие опровергло слова таксиста, что он случайно подобрал пассажира.
"Он некоторое время следовал за автомобилем, в котором пострадавший ехал вместе со свидетелем, а потом пострадавший пересел в автомобиль... Поляков не был случайным пассажиром", - отметил Шевченко.
Сейчас установлены личности всех, с кем погибший конактировал в тот день.
Прощание с Антоном Поляковым состоялось 11 октября на его малой родине в Чернигове.
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